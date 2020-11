Stasera in tv 18 novembre, su Rai 4 il film Criminal con Kevin Costner. La trama

18 novembre 2020 a

Stasera in tv, 18 novembre, su Rai 4 il film in proogramma è Criminal. Thriller futuristico, regia di Ariel Vromen, cast da favola con Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gary Oldman, Gal Gadot, Tommy Lee Jones e Scott Adkins. Inizio alle ore 21.20. La trama. Un agente della Cia è in possesso di importanti informazioni ma viene ucciso. Per cercare di trasferire i suoi ricordi in un altro soggetto, il dottor Franks decide di utilizzare una tecnica sperimentale e per l'esperimento viene scelto Jericho Stewart. Si tratta di un criminale condannato a morte e che diventerà l’inconsapevole bersaglio di una cospirazione internazionale.

