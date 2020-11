Matrimonio a prima vista 2020, Andrea lascia Nicole e va con Sitara: confronto a tre con ex moglie e nuova fidanzata (spoiler)

Ghiselli in trasmissione con le due donne: anticipazioni di ciò che vedremo su Real Time il 24 novembre

Confronto a tre nella prossima puntata speciale di Matrimonio a prima vista 2020. Su Real Time, martedì 24 novembre ecco Andrea Ghiselli che ha lasciato la moglie Nicole dopo aver detto di voler continuare, per andare con Sitara (ex di Gianluca). Andrea spiega, nella puntata del docureality che è disponibile sulla piattaforma Dplay per gli abbonati, che "Sitara è entrata nella sua vita, fa parte della famiglia, mi aiuta nel lavoro e mi sta accanto a Pesaro". Il ristoratore pesarese aveva anche sottolineato come questo fosse un bel momento per lui, anche per il tricolore vinto nel tiro al piattello.

Il team di esperti sottolinea come Pesaro sia fondamentale - come ambiente - in questa svolta di relazione. Sitara ascolta commossa anche un messaggio del padre di Andrea che ne esalta le qualità. Nicole, che aveva già raccontato la sua versione (sentendosi "usata") ascolta con un po' di imbarazzo e poi con Andrea consegna le fedi.

