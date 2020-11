Stasera in tv 18 novembre, su Rai 2 il film Resta con me. La trama

18 novembre 2020 a

Stasera in tv, 18 novembre, su Rai 2 è in programma il film dal titolo Resta con me, in prima visione di rete. Diretto da Bahasar Ikortmikur, ha come principali interpreti Shailene Woodley, Sam Claffin, Jefftey Thomas, Elizabeth Hawthome. La trama. Tami e Richard sono giovani e innamorati. Sognano di vivere una vita avventurosa e partono in barca sotto un cielo stellato. Ma dopo qualche giorno vengono letteralmente travolti da un uragano. Lei sviene e al suo risveglio trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza strumenti di comunicazioni e lontana dal porto più vicino, è costretta a una complessa corsa contro il tempo per salvare se stessa e l'uomo che ama.

