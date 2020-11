X Factor, Blind e Melancholia: gli artisti umbri favoriti Snai per la vittoria finale. Il rapper perugino in ascesa

18 novembre 2020 a

Artisti umbri favoriti a X Factor. Blind, il rapper perugino degli Under Uomini della squadra di Emma Marrone, che ha raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni su YouTube con l’audition in cui ha presentato l’inedito «Cuore Nero», continua la scalata della classifica dei favoriti SNAI alla vittoria finale di X-Factor, a 3,50, tallonando altri umbri, i favoriti Melancholia band di Foligno.

Il gruppo di Manuel Agnelli, da settimane è in cima alle preferenze del bookmaker, è a 2,50. Coppia di fuoriclasse a 4,00, Casadilego e Mydrama, entrambe appartenenti alla categoria Under Donne di Hell Raton. Le due artiste continuano a stupire giudici e pubblico con le loro interpretazioni.

Staccati in lavagna gli altri concorrenti. Cmqmartina, terza in gara delle Under Donne unica squadra ancora al completo, si piazza a 15; i Little Pieces of Marmelade, la grande scommessa di Manuel Agnelli, inseguono a 20 volte la posta; gli Over di Mika chiudono la classifica del probabile vincitore, Vergo, a 25 e NAIP a 33, ultimo in coppia con Bluephelix degli Under Uomini.

Ed è proprio Bluephelix il probabile eliminato della prossima puntata, secondo gli analisti SNAI, a 2,50, a pari quota con NAIP. Anche Vergo rischia a 2,75. Eliminazione praticamente impossibile per i Melancholia, a 100.

