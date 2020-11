Atlantide su La7 stasera in tv mercoledì 18 novembre 2020: "Il nuovo Buscetta?" racconto-inchiesta di Andrea Purgatori, anticipazioni

18 novembre 2020 a

"’Il nuovo Buscetta?’, racconto-inchiesta di Andrea Purgatori nel lato oscuro delle stragi e dei delitti di mafia in una puntata di Atlantide in onda stasera alle 21.15 su La7. All’interno, intervista esclusiva al procuratore Nino Di Matteo, all’ex componente del pool di Falcone e Borsellino Leonardo Guarnotta, condannato a morte da Cosa Nostra, alla figlia del boss Luigi Ilardo, Luana, e al giornalista Saverio Lodato.

Sulla scena del processo per la trattativa Stato-Mafia irrompe un nuovo collaboratore di giustizia, una ex guardia carceraria poi affiliato a Cosa Nostra, che racconta la sua dirompente verità sulla stagione delle stragi, sui rapporti inconfessabili tra uomini delle istituzioni e mafiosi e sulle morti sospette di due boss in procinto di consegnarsi agli investigatori.

