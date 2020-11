Il segreto su Canale 5, anticipazioni: Donna Eulalia è stata uccisa ma all'appello manca il suo fedelissimo

18 novembre 2020 a

a

a

Anche oggi in tv, 18 novembre, su Canale 5 torna l'appuntamento con la novela Il segreto. Inizio alle ore 16.20, subito dopo la il breve break con il Grande Fratello Vip che va in onda dopo Uomini e Donne. Che cosa accadrà nella puntata di oggi? Donna Eulalia è morta. E' stata uccisa, ma che fine ha fatto il suo fedelissimo Campuzano? E' Mauricio a mettersi alla sua ricerca, ma è costretto a ricattare il capitano Huertas se vuole avere un aiuto. Lo costringe quindi a collaborare con lui per trovare il guercio della Castro. Ci riuscirà oppure sarà più complicato di quello che pensa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.