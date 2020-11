Uomini e donne, Riccardo Guarnieri esce con Giulia e Gianluca insiste per Gabriella. Show di Gemma: anticipazioni 18 novembre 2020

Cosa succederà nel dating show di Maria De Filippi

18 novembre 2020 a

a

a

Uomini e Donne torna oggi, mercoledì 18 novembre alle ore 14.45 su Canale 5 con una puntata divertente. Al centro dell'attenzione sempre Gemma Galgani, che - riferisce Il Vicolo delle News che ha spoilerato le registrazioni - frequenta Biagio, ma è uscita anche con Maurizio e ciò causerà un confronto con la nemica opinionista Tina Cipollari.

Quanto a Biagio è molto incerto e ciò causerà la reazione di Sabina. Poi ecco il trono di Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis e Davide Donadei. Gianluca ha chiesto alla redazione di richiamare in studio Gabriella, ma lei non sarà in puntata e non tornerà neanche nelle prossime registrazioni, sempre secondo la fonte.

Trono Over: Michele Dentice chiusa la conoscenza con Roberta Di Padua, ha smesso di frequentare anche Giada che, però, ha deciso di restare in trasmissione per Armando Incarnato. Attesa per Riccardo Guarnieri che è uscito con Giulia e farà la rivelazione nel corso del dating show odierno condotto da Maria De Filippi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.