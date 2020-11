Beautiful, anticipazioni di oggi mercoledì 18 novembre: ma Flo merita una seconda possibilità?

18 novembre 2020 a

Anche oggi in tv, mercoledì 18 novembre, su Canale 5 è in programma l'immancabile appuntamento con la telenovela Beautiful alle ore 13.40. Che cosa succederà nella puntata di oggi? Qualche anticipazione. Shauna fa una richiesta a Brooke, quella di dare una seconda possibilità a Flo. Lei però è irremovibile, anzi, reagisce molto male e addirittura la caccia di casa. Poi Ridge, ubriaco, incontra Shauna. Dopo aver tentato inutilmente di parlare con Brooke, Shauna cerca di convincere almeno Ridge che Flo merita una seconda occasione. Ma nonostante sia ubriaco, anche Ridge la respinge, l'accusa direttamente e la offende, poi crolla perché in preda all'alcol. Qui la puntata di martedì 17 novembre.

