Stasera in tv mercoledì 18 novembre 2020, Chi l'ha visto? su Rai3: massacro del Circeo in primo piano. Anticipazioni

18 novembre 2020 a

a

a

"Chi l’ha visto?”, va in onda stasera mercoledì 18 novembre alle 21.20 su Rai3, Al centro della trasmissione condotta da Federica Sciarelli c'è il massacro del Circeo: Roberto, il fratello di Daniela Colasanti e Letizia Lopez, sorella di Rosaria, si rivolgono alla Corte Europea. L’Italia non ha cercato Andrea Ghira e deve pagare per non essere riuscita a punirlo con il carcere.

Inoltre a “Chi l’ha visto?” nella trasmissione di questa sera, proporrà gli gli aggiornamenti sulla sentenza della Cassazione per Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco, accusati dell’omicidio di Isabella Noventa. E poi appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.