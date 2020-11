Matrimonio a prima vista Italia 2020, divorzio per Giorgia e Luca: "Gelosa della sua ex, più attenzioni a lei che a me" (spoiler)

Le anticipazioni dello speciale di martedì 24 novembre: la coppia più solida del docureality restituisce le fedi

Matrimonio a prima vista Italia 2020, due delle tre coppie hanno detto "sì", deciso di continuare la loro relazione dopo il programma il cui ultimo episodio è andato in onda martedì 17 novembre sul Canale Real Time. Si tratta di quella formata da Andrea e Nicole e da Luca e Giorgia. Gianluca e Sitara hanno invece divorziato. C'è ora una puntata speciale del docureality che andrà in onda sempre su Real Time martedì 14 e che è disponibile per gli abbonati della piattaforma Dplay Plus. Questa rivela, ad inizio programma, che Nicole e Andrea non stanno più insieme e che il ristoratore di Pesaro si è fidanzato con Sitara.

Matrimonio a prima vista 2020, Sitara adesso sta con Andrea e racconta in tv: "Amore nel suo ristorante" (spoiler)

Nella seconda parte del programma, gli esperti chiedono come è andata l'esperienza alla coppia più solida: Luca Cantiano e Giorgia Pantini. SI scopre che i due non stanno più insieme. Luca parla per primo e dice che un mese dopo il programma la storia è finita e rivela la gelosia ossessiva di lei. Poi il programma di chiude con la versione di Giorgia: "Dava più attenzioni alla sua ex che è una sua amica, che a me." Il grande amore è così finito dopo un mese di alti (il primo) e di bassi (il secondo). Così il programma si cocnlude con la restituzione delle fedi.

