Matrimonio a prima vista 2020, Sitara adesso sta con Andrea e racconta in tv: "Amore nel suo ristorante" (spoiler)

Abbiamo visto in anteprima la puntata che andrà in onda su Real Time il 24 novembre

18 novembre 2020

Colpo di scena dopo il colpo di scena della puntata che ha decretato il "sì" fra Andrea Ghiselli ristoratore di Pesaro e Nicole Soria, la moglie di Milano nel programma di Real Time, Matrimonio a prima vista Italia 2020. Lui, dopo uno scambio di coppia senza precedenti nel docureality, adesso sta con Sitara, ex moglie di Gianluca,.

Il corrieredellumbria.it ha visto in anteprima la puntata che andrà in onda in chiaro martedì prossimo martedì 24 novembre 2020. Il programma è disponibile sulla piattaforma Dplay Plus per gli abbonati. E' successo che dopo la "scelta finale" vista nell'episodio in onda martedì 17 novembre, Andrea ha mollato Nicole: una notte di passione a Milano poi lui è tornato a Pesaro. Lo dicono i due ex sposi davanti agli esperti. Poi entra la "fiamma" di Andrea Ghiselli: Sitara, la moglie di Gianluca divorziata nella scelta finale. E' lei davanti a Nicole a spiegare come è nato l'amore con Andrea il quale ha detto di aver commesso l'errore di andare avanti con Nicole.

"Era in agosto - ha affermato Sitara - e stavo risalendo tra Rimini e Riccione con i miei amici. Ho detto: qui c'è il ristorante di Andrea. E abbiamo agganciato una amicizia. Ho lavorato anche nel suo locale. Non mi sento in torto nei confronti di alcuno. Tra loro era già finita. Comunque mi sono sentita con Nicole anche in quel periodo."

