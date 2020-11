Matrimonio a prima vista 2020, Andrea e Nicole dopo il clamoroso sì: per i fan "non durerà". Valanga di post social

17 novembre 2020 a

Dopo il sì di Andrea e Nicole, clamoroso, a Matrimonio a prima vista Italia 2020, si scatenano i commenti social. Sulla pagina Instagram di Real Time il canale che ha mandato in onda la puntata del docureality con la scelta finale delle tre coppie nella serata di martedì 17 novembre, i telespettatori hanno manifestato incredulità su quanto successo.

Un vero e proprio colpo di scena. E fanno già previsioni nefaste sul rapporto: "Non durerà", dice un commento.

"Finalmente Nicole potrà ripetere 'mio mariiitooo' fino allo sfinimento! ", si legge in un altro. "Autostima zero sta poverina.. è triste da vedere e mi dispiace per lei", è un altro post molto significativo.

