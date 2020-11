Matrimonio a prima vista 2020, Andrea e Nicole dicono sì: le nozze continuano. Colpo di scena, esperti convinti della scelta

17 novembre 2020 a

Colpo di scena a Matrimonio a prima vista 2020. Nella scelta finale andata in onda nella puntata trasmessa di Real Time martedì 17 novembre 2020, Nicole e Andrea dicono sì.

Andrea parla per ultimo e spiega di "aver paura, di averci pensato molto, tanto tanto e dico si e voglio scoprirla il più possibile."

Nicole afferma di averci riflettuto tanto "lui è a Pesaro al ristorante e io lavoro a Milano, ma io sto bene con lui. Non ho motivazioni per dire di no, per me è un sì".

"C'è ancora una cosa che dovrei limare di me, il suo aspetto esteriore non riscontrava i miei canoni di bellezza, se sono qui ancora con Nicole è un passo in avanti. Se fosse stato così grave io adesso non la terrei per mano", aveva spiegato poco prima il ristoratore marchigiano.

Nicole in precedenza aveva detto di essersi "sentita sempre su una montagna russa, mi sono sentita usata, ho avuto un blocco nei suoi confronti. Ho la sensazione di mancarmi di rispetto. Una cosa devo dire, mia madre mi manca tanto e non voleva partecipassi a questo programma."

