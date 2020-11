Matrimonio a prima vista 2020, Gianluca e Sitara: il divorzio con rimpianto dello sposo. I perché della fine alla storia

17 novembre 2020 a

a

a

Matrimonio a prima vista 2020, finisce la storia fra Gianluca e Sitara. Davanti agli esperti arriva il divorzio di una coppia che non è mai decollata. Nella scelta finale di martedì 17 novembre andata in onda nella puntata di

"Il rimpianto ce l'ho. Le esperienze ci sono e rimarranno indelebili. Però per me finisce qua.", dice chiaro e tondo Gianluca. Sitara spiega in maniera aperta e sconsolata che ha "messo tutta la buona fede del mondo in questa storia, ha detto tutto lui." La coppia scrive la parola fine a un rapporto il cui epilogo per molti era già appena cominciato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.