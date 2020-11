Matrimonio a prima vista 2020, Luca e Giorgia proseguono le nozze: "Ci hanno accoppiato e alla fine abbiamo scelto noi"

17 novembre 2020 a

a

a

Luca e Giorgia dicono sì. Le loro nozze proseguono per la coppia laziale di Matrimonio a prima vista Italia 2020. Nella puntata conclusiva in onda su Real Time martedì 17 novembre 2020, è arrivata la scelta di continuare il rapporto.

Luca di fronte agli esperti per la scelta finale ammette che questa vissuta è "una cosa diversa dalle esperienze precedenti che ho avuto". Giorgia ha ammesso che "va molto bene, la prima cosa che ho visto il giorno del matrimonio sono stati i suoi occhi. Occhi che mi hanno parlato. Sembra strano ma è così". Luca spiega agli esperti che "a me piace anche quando si inca**a", anche se ancora non conosciamo i tempi. Ci dobbiamo conoscere ancora".

"Stiamo insieme" dice la coppia. Poi usciti dicono: ""Ci hanno accoppiato e alla fine abbiamo scelto noi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.