Calabria, sanità senza speranza? Stasera in tv 17 novembre su La7. Ospiti e anticipazioni di Otto e Mezzo

Stasera in tv, 17 novembre, come ogni sera, a partire dalle ore 20.30 su La7 appuntamento con Otto e Mezzo, dopo il telegiornale. Non solo Covid 19 nella puntata di oggi. L'argomento principale, infatti, sarà la sanità della Calabria dopo le dimissioni lampo dell'ex rettore Eugenio Gaudio, che era stato nominato dal governo commissario dell'importante settore. Gli ospiti di oggi saranno Nicola Gratteri, capo della procura della repubblica di Catanzaro; Marco Travaglio, direttore de Il fatto quotidiano; e Stefano Zurlo, direttore del giornale. Molto provocatoria la frase con cui la produzione sui social annuncia argomento e ospiti della puntata: Calabria senza speranza?

