Stasera in tv martedì 17 novembre 2020 su Tv8 il film Domeniche da Tiffany: cast e trama

17 novembre 2020 a

a

a

Va in onda stasera martedì 17 novembre 2020 alle ore 21.30 su Tv8, Domeniche da Tiffany Un film che è sostenuto da una storia emozionante, una pellicola la cui trama narra di Michael, un angelo che appare ai bambini solitari e bisognosi di un amico immaginario. Anni prima era il conforto della piccola Jane, ora scrittrice in procinto di sposarsi con una star della televisione. L’uomo però ritorna un giorno per dichiararle il suo amore impossibile.

Si tratta di un film Tv di Mark Piznarski del 2010, con Alyssa Milano, Eric Winter, Kristin Booth. Prodotto in Usa. Durata: 88 minuti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.