Stasera in tv martedì 17 novembre 2020 su Nove il film Fuori in 60 secondi: cast e trama

Come rubare 50 auto nell'arco di una notte

17 novembre 2020 a

Stasera, martedì 17 novembre 2020 su Nove, alle ore 21.25, va in onda il film Fuori in 60 secondi

Un film avvincente che narra di un uomo spinto da una passione irrefrenabile per le automobili, Randall “Memphis” Raines è diventato un ladro d’auto di estrema precisione. Gli occorrono solo 60 secondi per rubare una macchina e nessun antifurto riesce a fermarlo. Dal momento che i suoi furti hanno attirato l’attenzione e il clima intorno a lui è diventato pericoloso, Randal ha smesso di rubare e si è creato una nuova vita. Quando, però, il fratello minore Kip viene coinvolto in un grosso colpo, l’unico che può salvarlo è Randal. Si tratta di fare l’ultimo colpo: rubare cinquanta auto nell’arco di una notte.

Film di Dominic Sena del 2000, con Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Robert Duvall, T.J. Cross, Delroy Lindo, Will Patton, Christopher Eccleston. Prodotto in Usa. Durata: 117 minuti.

