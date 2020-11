Un Posto al Sole, anticipazioni di stasera martedì 17 novembre 2020 su Rai3: Rossella e Patrizio più vicini

17 novembre 2020 a

Va in onda stasera, martedì 17 novembre 2020 alle ore 20.45 su Rai3, un nuovo appuntamento con Un Posto al Sole.

Al centro c'è Rossella: con Patrizio sono sembrati tornare complici e i due si troveranno a dover fare i conti con i loro sentimenti. Intanto Giulia, dopo essere finita in ospedale, deve occuparsi di altre spiacevoli notizie a lavoro. La Poggi non avrà però nessuna intenzione di demordere. Niko manda ancora una volta Renato fuori di testa. Le scelte del ragazzo non piacciono proprio a suo padre mentre la tensione tra Michele e Silvia non sembra dissiparsi.

Rossella – Patrizio sembrano essersi riavvicinati e dovranno fare i conti con i rispettivi sentimenti forse mai del tutto sopiti. Ma pare anche che tra i due possa metterci lo zampino qualcuno. Stiamo parlando di Ilaria, che oltre a infastidire Ross in ospedale, cercherà pure di metterle i bastoni tra le ruote anche in campo sentimentale.

