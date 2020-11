Stasera in tv 17 novembre, su Iris in seconda serata il film capolavoro Il sorpasso con Vittorio Gassman. La trama

17 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 17 novembre, sul canale Iris in seconda serata è in programma Il Sorpasso. Inizio alle ore 23.20 per quello che è un film capolavoro della commedia all'italiana, diretto da Dino Risi. Il cast è da brividi: Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak, Claudio Gora, Luciana Angiolillo, Linda Sini, Barbara Simon, Lilly Darelli, Mila Stanic, Nando Angelini, Luigi Zerbinati, Franca Polesello, Edda Ferronao. La trama. Bruno è un quarantenne superficiale che nella Roma di Ferragosto incontra uno studente universitario molto timido, Roberto. Danno vita ad una scorribanda automobilistica, nonostante il carattere diverso. Uno dei migliori film della storia italiana del cinema.

