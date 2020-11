Stasera in tv martedì 17 novembre 2020, su Rai Premium il film Una poliziotta fuori di testa: la trama

17 novembre 2020 a

a

a

“Una poliziotta fuori di testa” è il film che va in onda in prima visione su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) martedì 17 novembre in prima serata alle 21.20. Nonostante venga scartata alle selezioni per ben due volte, Johanna riesce finalmente ad entrare nella scuola d’addestramento grazie alla raccomandazione del padre, Ministro degli Interni.

Johanna si ritrova così al centro di un’operazione anti-terrorista e, con la sua goffaggine, diventerà inaspettatamente una minaccia per i criminali, oltre che per la gente e per i suoi colleghi. Nel cast anche Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azéma, Patrick Mille, François Levantal, Anne Marivin e Urbain Cancelier.

Johanna Pasquali, interpretata da Alice Pol, è una poliziotta maldestra con un sogno nel cassetto: essere la prima donna ad entrare a far parte della squadra d’assalto speciale R.A.I.D.

È lei la protagonista di questo film, diretto e interpretato dal re della commedia francese Dany Boon,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.