Stasera in tv 17 novembre, su Iris il film Don Camillo. La trama

Stasera in tv, 17 novembre, un grande classico suI canale Iris: Don Camillo (dalle ore 21.10). Commedia del 1952, produzione franco italiana, regia a cura di Julien Duvivier. Del cast fanno parte Gino Cervi, Fernandel, Leda Gloria, Franco Interlenghi. In un paese della Bassa Padana, a Brescello, dopo la guerra viene eletto un sindaco comunista: Giuseppe Bottazzi detto Peppone. A contrastarlo in tutti i modi possibili è il parroco del paese, don Camillo. Nasce un vero e proprio braccio di ferro tra i rossi e il prete che però non rifiuta di benedire la Casa del Popolo né di battezzare l'ultimo nato in casa del rivale: è amore-odio.

