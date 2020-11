Stasera in tv 17 novembre, su Rai Storia il documentario Dal sogno all'incubo: America 1929. La grande crisi

17 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 17 novembre, su Rai Storia alle ore 21.10 è in programma il documentario dal titolo Dal sogno all'incubo: America 1929. Il 1929 è l'anno terribile nella storia degli Stati Uniti, segna un punto di non ritorno dal punto di vista economico, sociale e politico. Il documentario ripercorre quello che è accaduto nel decennio precedente per cercare di spiegare il fenomeno. Erano stati anni importanti, in particolare dal punto di vista tecnologico, ma non senza differenze significative nella società tra chi viveva in città e chi in campagna, tra i nativi e gli immigrati. Dopo il 1929 cambia tutto. Esplode la crisi e inizia la depressione. Serviranno anni ed anni per il New Deal.

