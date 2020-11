Uomini e Donne, Valentina lascia cadere reggiseno e slip e sfila coperta solo una un asciugamano: è polemica | Video

17 novembre 2020 a

Sensuale la sfilata di Valentina D. in Uomini e Donne di martedì 17 novembre 2020 su Canale 5. La dama va in passerella per ultima con un look davvero minimal promosso dall'esperta.

Il suo sogno d'amore (questo era il tema) della sfilata, è fatto da un asciugamano che la copre, nuda. Quando entra, Valentina lascia cadere reggiseno e slip e avanza fino alla vasca da bagno dopo ci sono due bicchieri e lo champagne. E' il sogno d'amore per il suo uomo che scatena, immancabili, discussioni in studio. Non a tutti piace, ma l'originalità non è in discussione.

