Uomini e Donne, ma cosa dicono in studio alla sfilata di Gemma sul faro: "E' un messaggio fal**co" | Video

L'interpretazione hot per la dama di Torino

17 novembre 2020 a

Uomini e Donne e il commento hot in studio alla sfilata di Gemma Galgani. Succede nella puntata in onda oggi, martedì 17 novembre 2020 su Canale 5.

Gemma Galgani fa la romanticona e sfila sulle note di Claudio Baglioni col faro in bella vista. Ottiene voti alti e ringrazia Roberta Di Padua che l’aveva definita un esempio per le donne. Poi interviene Tinì: “Non vorrei dirlo, ma il faro è un messaggio fal*ico”, dice l’opinionista scatenando le risate di Gianni Sperti e dei protagonisti in studio mentre Gemma sorpresa difende il proprio sogno d’amore e la scelta romantica che ha ispirato la sua sfilata.

