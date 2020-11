Stasera in tv 17 novembre, su Rai 5 il film Quello che so di lei con Catherine Deneuve. La trama

17 novembre 2020 a

Stasera in tv, 17 novembre, su Rai 5 alle ore 21.15 è in programma il film dal titolo Quello che so di lei. Genere drammatico, realizzato nel 2017, produzione francese, vede alla regia Martin Provost, mentre Catherine Frot e Catherine Deneuve sono le due attrici principali. La trama. Claire è un'ostetrica e in un momento complesso della sua vita ricompare dal passato una donna che l'ha fatta soffrire quando era giovane. E' Beatrice e per lei suo padre aveva lasciato la famiglia. E' malata ed ha bisogno di aiuto. Claire ha un figlio grande e anche lui si trova in una fase delicata. Ora deve decidere cosa fare.

