Stasera in tv 17 novembre, su Canale 5 il film Ma cosa ci dice il cervello con Paola Cortellesi. La trama

Stasera in tv, 17 novembre, su Canale 5 è in programma il film dal titolo Ma cosa ci dice il cervello. Inizio alle ore 21.40 per questa commedia italiana realizzata nel 2019. La regia è a cura di Riccardo Milani, ricco il cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Claudia Pandolfi, Alessandro Roja, Carla Signoris. Giovanna apparentemente è una donna noiosa divisa tra il ministero e la figlia Martina. In realtà il suo vero ruolo è quello di agente segreto, sempre impegnata in pericolose missioni internazionali. Una rimpatriata con i vecchi compagni di liceo la spingerà a rimettere ordine nella sua complessa vita.

