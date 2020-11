Uomini e Donne, Roberta Di Padua sfila in abito da sposa con scollatura, il "10" di Michele. Gemma a piedi nudi | Video

Dame si esibiscono nella puntata di martedì 17 novembre su Canale 5

Roberta Di Padua in abito da sposa nella sfilata delle dame a Uomini e Donne di martedì 17 novembre 2020 su Canale 5. Un "vestito brutto, avanzo di magazzino", lo definisce l'esperta che lo presenta.

In studio Roberta è invece piaciuta: scollatura sexy e portamento elegante, Di Padua prende voti alti, anche il "10" di Michele: "Bellissima", dice il ragazzo col quale si è chiusa la frequentazione. "Non dobbiamo mai perdere la speranza anche quando le cose vanno male, dobbiamo sempre crederci", afferma Roberta citando come esempio Gemma la quale entra poi in passerella a piedi scalzi.

