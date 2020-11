Stasera in tv martedì 17 novembre 2020, Rai Movie festeggia Carlo Verdone con due film: "Troppo forte" e "Cuori nella tormenta"

L'appuntamento sul canale 24 del digitale terrestre per un simbolo della romanità

17 novembre 2020 a

a

a

Festa in tv per Carlo Verdone per i suoi 70 anni. Stasera martedì 17 novembre Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone due suoi film

Alle 21.10 “Troppo forte” un film di Carlo Verdone del 1986. Cult amatissimo, simbolo della romanità più autentica, è interpretato da Verdone, Alberto Sordi e Mario Brega, le musiche sono di Antonello Venditti e la sceneggiatura ancora dello stesso Verdone, Alberto Sordi, Rodolfo Sonego e Sergio Leone.

Oscar Pettinari è un borgataro che sogna di sfondare nel mondo del cinema d'azione, come attore o “cascatore”. Mal consigliato da un avvocato, simula un incidente per chiedere il risarcimento.

A seguire, “Cuori nella tormenta” di Enrico Oldoini. Carlo Verdone e Lello Arena, sottufficiale di marina e cuoco di bordo amici per la pelle, s'innamorano perdutamente della bellissima Marina Suma.Che sia “cascatore” nel cinema d’azione o sott’ufficiale di marina o mille altri personaggi interpretati nella sua lunga carriera, Carlo Verdone ci regala sempre una risata, uno sguardo e un cinema che assomigliano alla vita come la migliore commedia all’italiana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.