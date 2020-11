Coronavirus, Iva Zanicchi: video con la dottoressa che l'ha salvata. "Mi cantava Zingara, curata giorno e notte", uscita dall'ospedale

17 novembre 2020 a

Iva Zanicchi è guarita dal Coronavirus e mostra un video sui social con la dottoressa che l'ha curata. "Eccomi qua, questa mi ha curata giorno e notte, mi è persino venuta a cantare a letto, Zingara mi cantava. Grazie dottoressa, grazie a tutti davvero".

Il post grato della cantante su Instagram fa il giro del web in queste ore.

Iva Zanicchi appare insieme allo staff medico dell’Ospedale di Vimarcate, reparto “Tulipano Rosso”, “Sono uscita dall’ospedale - spiega - vado a casa. Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono professionisti Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”.

