Stasera in tv 17 novembre, su Italia 1 tornano Le Iene. Le anticipazioni

Stasera in tv, 17 novembre, su Italia 1 primo appuntamento della settimana con Le Iene, uno dei programmi più seguiti della rete Mediaset. Come sempre accade di martedì a presentare la trasmissione saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La puntata si annuncia molto interessante, in particolare i servizi sul furto delle identità, sulle modificazioni del corpo, sul Covid 19. Sulla pandemia già nelle puntate delle scorse settimane sono stati realizzati servizi molto particolari, soprattutto quello sullo studio secondo cui molti di coloro che riescono a superare il virus continuano comunque a dover fare i conti con problemi fisici di importante entità.

