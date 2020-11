Stasera in tv martedì 17 novembre 2020, il film "The Hateful Eight" su Rai4 capolavoro di Tarantino: Morricone da Oscar

Una rilettura pulp del mito americano della Frontiera

17 novembre 2020 a

Un film cult stasera su Rai4. Martedì 17 novembre, alle 21.20, prosegue il ciclo dedicato al cinema western di Quentin Tarantino con “The Hateful Eight”, personalissima rilettura pulp del mito americano della Frontiera.

Candidato a tre premi Oscar e vincitore del premio alla migliore colonna sonora, che è valso ad Ennio Morricone il secondo Oscar, The Hateful Eight racconta la sosta forzata in una locanda di un manipolo di sconosciuti diretti alla città di Red Rock, mentre fuori impazza una tormenta di neve.

Tra i diversi ospiti c’è il cacciatore di taglie John Ruth, che deve scortare la sua prigioniera Daisy Domergue fino al patibolo, l’ex soldato Marquis Warren, il nuovo sceriffo di Red Rock Chris Mannix, un boia anch’esso diretto nella stessa città, un misterioso cowboy e un anziano generale confederato. Gira voce, però, che la banda di Daisy sia sulle sue tracce per liberarla, così ognuno degli ospiti della locanda è un potenziale sospettato criminale sotto copertura.

Il cast: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Michael Madsen e Bruce Dern.

