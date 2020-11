L'Eredità, Massimo Cannoletta ha già vinto 130 mila euro: chi è il campione di Rai1 che ha fatto due volte il giro del mondo

17 novembre 2020 a

a

a

La prima apparizione su Rai 1 risale al primo novembre 2020 e il campione resiste ancora. Massimo Cannoletta è il personaggio incontrastato del quiz show L’Eredità, condotto da Flavio Insinna, che va in onda tutte le sere sulla rete ammiraglia della Rai. Un volto noto per i fan del programma o solo per chi aspetta il tg delle ore 20.

Lunedì 16 novembre, Massimo ha portato a casa 90 mila euro che sommati a 40 mila eur0 mila che aveva già vinto, fanno 130 mila.

Massimo Cannoletta è un divulgatore in campo storico-artistico, che ha raccontato in trasmissione di aver fatto due volte il giro del mondo.



Il campione leccese ha raccontato in un post su Twitter il suo ingresso nel quiz show: “Questa sera alle 18.45 entrerò a giocare nell’arena de “L’Eredità” su Rai Uno, al cospetto dell’acrobata delle parole Flavio Insinna. A più tardi”. Una post che era una promessa di vittoria perché con la Ghigliottina dell'11 novembre e del 16 ha fatto già un bel bottino. E stasera lo attende un'altra prova.

