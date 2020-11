Stasera in tv 17 novembre, su Rai 5 il film sul grande David Gilmour. Dai Pink Floyd alla cotta per Brigitte Bardot: tutti i suoi segreti

17 novembre 2020 a

Lui è uno dei più grandi chitarristi e cantanti di sempre: David Gilmour, anima dei Pink Floyd. E stasera in tv, martedì 17 novembre, dalle ore 23.15 su Rai 5 è in programma il film David Gilmour: Wider Horizons. La Bbc ha catturato le principali fasi della vita dell'artista e i momenti che lo hanno fatto crescere sia come uomo che come musicista. Il docufilm, tra l'altro, svela aspetti e curiosità insospettabili. Come la rivelazione che sia stato lui a cantare un paio di canzoni nel film del 1967 Two Weeks in September con Brigitte Bardot. Del resto si sapeva che aveva una cotta per l'attrice, come ha ammesso lui stesso nel 2008 in una intervista a Panorama.

