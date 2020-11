Stasera 17 novembre su Rai 2, prima puntata di Voice Anatomy con Pino Insegno. Gli ospiti: Andrea Bocelli, Luca Ward e Francesco Pannofino

17 novembre 2020 a

Si intitola Voice Anatomy e stasera in tv, martedì 17 novembre, è in programma la prima puntata su Rai 2. Inizio alle ore 23.55 per questo programma condotto da Pino Insegno. E' un grande viaggio alla scoperta del mondo della voce. Dalle potenzialità ai problemi, dal canto al mondo del doppiaggio. Divulgazione, intrattenimento e comicità sono le tre principali direttrici. Tra i protagonisti del programma il soundteller Albert Hera; l’imitatore Claudio Lauretta; il campione di Human Beatbox, Azel Cuna; il medico Franco Fussi; la performer Roberta Siciliano e il suo coreografo Claudio Ferraro; l’influencer e doppiatore The Merluzz; il professore di dizione Andrea Papalotti; il duo comico de Le Coliche e il noto cabarettista Max Paiella. Gli ospiti della prima puntata di stasera: Andrea Bocelli, Luca Ward e Francesco Pannofino. La musica del programma sarà interamente live, affidata al gruppo Cluster. Oggi si esibirà il giovane rapper Shade. Voice Anatomy è un format originale ideato da Dario e Gian Marco Di Gennaro con Alessia Navarro, David Abatecola e Fabio Appetito. La regia è di Francesco Ebner, capo autore Dario Di Gennaro, capoprogetto Vittorio Gaudiani.

