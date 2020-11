Stasera in tv 17 novembre, su Rai 1 ultima puntata de Gli orologi del diavolo. Anticipazioni e trama. Ecco come finisce

17 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, martedì 17 novembre, su Rai 1 l'ultimo appuntamento con la fiction Gli orologi del diavolo. Inizio alle ore 21.25 per una serie di notevole successo e in cui gli interpreti principali sono Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. La trama. Il maltempo ritarda l'operazione di Madeira e Marco esplode quando scopre che suo padre è in punto di morte e lui non può tornare. Poi riceve le coordinate per raggiungere Aurelio e scatta l'operazione di polizia che permette di requisire la nave e quattro tonnellate di droga. Aurelio però fugge. Marco torna in Italia, assiste alla morte del padre e insieme a Messia e ai figli di lei finisce sotto protezione per evitare la vendetta. All'ennesimo trasferimento è crisi tra Messia e Marco. Lui pur di liberare la donna e la sua famiglia dalla schiavitù, la caccia fingendo di non amarla più. Solo e sull’orlo della follia, viene salvato dalla stessa Messia che torna per lui. Insieme, decidono di rinunciare alla protezione. Di nuovo in paese, cercano di vivere una normalità impossibile, circondati dall’affetto dei loro cari. Ma il desiderio di vendetta di Aurelio è forte e capace di spazzare via tutto ciò a cui Marco tiene di più. Solo grazie all’aiuto di Jacopo, suo fratello, Marco riuscirà a salvarsi e a far arrestare Aurelio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.