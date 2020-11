Matrimonio a prima vista 2020, uno speciale il 24 novembre su Real Time rivelerà se c'è stato il tradimento di Andrea con Sitara

Stasera la scelta finale delle tre coppie, la prossima settimana in "E poi..." sapremo cosa è successo dopo mesi

Matrimonio a prima vista 2020, non è finita. Il docureality continua con una puntata speciale che verrà messa in onda martedì 24 novembre 2020 sul Canale Real Time.

Nell'episodio che va in onda oggi, martedì 17 novembre, ci sarà la scelta finale delle tre coppie ed è di fatto l'ultima puntata. Subito dopo però, sarà disponibile in anteprima esclusiva su Dplay Plus lo speciale “...E poi”, dove i fan del programma che è un esperimento sociale, scopriranno cosa è successo alle tre coppie nei mesi trascorsi dalla scelta finale.

Matrimonio a prima vista Italia 2020, due divorzi e una conferma: le scelte finali dell'ultima puntata del 17 novembre, anticipazioni

Sarà quella l'occasione per scoprire se tra Andrea e Sitara c’è stata una relazione dopo i rispettivi divorzi - che le anticipazioni rivelano - da Nicole e Gianluca. Lo speciale andrà in onda anche su Real Time martedì 24 novembre alle ore 21:20.

Nel programma, molto seguito, c'è un team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini che dopo aver scelto gli “abbinamenti” di coppia hanno seguito gli sposi nel loro percorso.

