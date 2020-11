Il Collegio, karaoke aspettando la puntata di stasera 17 novembre: ce ne fosse uno intonato! | Video

17 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 17 novembre, su Rai 2 torna il reality show Il Collegio. L'appuntamento con quello che è uno dei programmi della televisione di Stato maggiormente seguito dai giovanissimi, è alle ore 21.20 e ovviamente ci sono curiosità ed attesa per capire cosa succederà in questa puntata. Intanto nel profilo ufficiale della trasmissione spunta addirittura un video relativo ad una pausa karaoke che è una vera e propria collezione di stonature ed esibizioni difficili persino da ascoltare.

"Dopo tanto studio - è il post che accompagna le immagini - finalmente un po’ di sano karaoke. Tutto bello, peccato per i timpani. Quale canzone cantereste voi?".

