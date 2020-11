Uomini e Donne, Anna Tedesco: morta la mamma. Il post commosso: "Non ho mai imparato a vivere senza di te"

17 novembre 2020 a

a

a

Dolore per Anna Tedesco, ex dama del trono Over di Uomini e Donne: è morta l'adorata mamma che ha seguito con amore nel corso della malattia. L'istruttrice di nuoto ha comunicato la triste notizia ai fan che l'hanno ammirata nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In un post pubblicato su Instagram, commoventi parole per l'ultimo saluto alla madre.

"Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno - scrive nel post a corredo di una foto toccante - di imparare a convivere con i tuoi ricordi.

Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte… perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.