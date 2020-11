Uomini e Donne, Davide Donadei ha scelto: anticipazioni sulla corteggiatrice preferita

Svelati alcuni particolari su quanto accaduto in studio

17 novembre 2020 a

a

a

Uomini e Donne, svelati alcuni particolari che riguardano il trono di Davide Donadei. Nella registrazione di sabato 14 novembre, il giovane ha svelato la preferenza per una delle sue corteggiatrici.

Secondo ilvicolodellenews.it si tratta di Beatrice Buonocore. Davide e Beatrice hanno fatto una esterna online. Mentre i due parlavano sarebbe intervenuta anche la madre di Beatrice che avrebbe dato al tronista dello "stron**" in maniera del tutto bonaria.

Davide avrebbe poi chiarito di avere un debole per Beatrice Buonocore. Nessuna come lei e nemmeno una esterna con una nuova corteggiatrice è riuscita a fargli cambiare idea. Una preferenza nei confronti della corteggiatrice con la quale, in settimana, ci sarebbe stato anche un tenero scambio di messaggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.