Covid, Vasco Rossi scrive per Vanity Fair su invito di Cesare Cremonini: "Se non sono un sopravvissuto, sono un super vissuto" | Video

Cesare Cremonini chiama e Vasco Rossi risponde. Tutto ha un grande valore in un momento drammatico come questa emergenza Covid. C'è bisogno di coraggio e di punti di riferimento. E così il direttore artistico del prossimo numero di Vanity Fair e sceglie la parola Vivere per sviluppare il suo progetto editoriale. Non poteva non coinvolgere Vasco Rossi, a cui scrive una lettera, considerato che Vivere è una delle canzoni più famose del re del rock.

Il Comandante non si tira indietro e risponde con un pezzo sulla sopravvivenza: "se non sono un sopravvissuto io...". Cremonini aveva invitato così il Kom: “Caro Vasco. Come stai? ho scelto di incentrare il numero di Vanity Fair, in uscita mercoledi 18, sul tema del Vivere e... sopravvivere, ai tempi del Covid. Non potevo chiudere il numero senza coinvolgere te, l’artista che per eccellenza ha fatto della sopravvivenza e del vivere la sua poetica e la sua forza". E Vasco: "Caro Cesare, io sto bene, o meglio tengo duro… ..E se non sono un sopravvissuto io… Io sono un Super Vissuto!".

