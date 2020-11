Amici 20, Giulia innamorata: caccia al ragazzo della cotta, gossip nella scuola di Maria De Filippi | Video

L'ammissione della ballerina, confidenze con la conduttrice all'inizio delle lezioni

E' già gossip ad Amici 20. La scuola di Maria De Filippi si è appena riempita di talenti e nel daytime in onda su Italia1 alle 19 dal lunedì al venerdì, ecco le prime confidenze, l'accenno di amori.

Giulia Stabile ha fatto infatti delle confidenze alla conduttrice mentre è nella casa dove vivrà insieme a tutti gli altri della scuola. Le due casette sono state unite, ci sono tanti letti in diverse stanze e più ambienti in cui ritrovarsi

Le prime due a scoprire la casa, lunedì 16 novembre, sono state Arianna e Giulia. Quest'ultima ha detto che le piace molto abbracciare e quindi ha chiesto a Maria di avvisarla dell’arrivo di altri ragazzi in casa.

La ballerina è interessata a un arrivo in particolare, ma si è ripromessa di non abbracciare questo ragazzo. “È l’unico che non voglio abbracciare per non… capito? Non faccio nomi, però stai capendo”, ha spiegato a Maria. De Filippi ha confermato di aver capito di chi parlava. E Giulia ha aggiunto: “Devo farmi desiderare. Ma secondo me è innamorato di Martina. Va beh innamorato no, interessato come sono interessata io”. Il nome? Top secret. I maschietti in classe sono nove, ma presto si scoprirà il suo nome. Intanto è partito il gossip per capire chi può essere il ragazzo della cotta della ballerina.

Eccoli i nomi, fra questi c'è il ragazzo di cui parla Giulia: Sangiovanni, Esa Abrate, Aka7even, Giulio Musca, Evandro, Raffaele Renda, Leonardo Lamacchia, Samuele Barbetta e Riccardo Guarnaccia.

