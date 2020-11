Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi a Massimiliano: "Cambi idea ogni 5 minuti". Arriva il padre dell'attore ed è caos | Video

16 novembre 2020 a

a

a

Altra lite durante la puntata di lunedì 16 novembre del Grande Fratello Vip. Stavolta i protagonisti sono Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi. L'influencer soprattutto accusa l'attore di cambiare spesso posizione e in poco tempo. Viene poi mandata in onda un filmato in cui sempre Zorzi prende in giro - tra le risate generali - lo stesso Morra con una imitazione un po' irriverente.

Al rientro in studio la discussione si infiamma ulteriormente e Zorzi rincara la dose: "Massimiliano, non hai le pa**e. Cambi idea ogni cinque minuti", ha detto. La replica di Morra è pronta: "Non capisco perché uno debba avere una stessa idea per sempre", ha risposto. "Ok cambiare - ha aggiunto Zorzi - ma non ogni 5 minuti".

A questo punto Massimiliano riceve la visita del padre Pasquale in casa ed è proprio quest'ultimo a spronare l'attore: "A volte devi avere gli attributi per essere più deciso - ha affermato - ci sono persone che vanno combattute. E anche un vaff****** a volte va bene".

Il padre di Morra ha infine un confronto anche con Tommaso Zorzi: "Hai deriso mio figlio, tu mi hai deluso. Sei stato indegno". Ma l'influencer ha respinto punto su punto le accuse del signor Pasquale. "A 25 anni mi ritrovo a difendermi dalle accuse di bullismo di Massimiliano e del padre sessantenne dopo quello che ho passato nella vita, mi sembra di sognare", ha concluso Tommaso.

