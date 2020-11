Matrimonio a prima vista Italia 2020, due divorzi e una conferma: le scelte finali dell'ultima puntata del 17 novembre, anticipazioni

L'esperimento sociale alla resa di conti in prima serata tv. Si prevede che resisteranno solo Luca e Giorgia

16 novembre 2020 a

a

a

E' il giorno della scelta finale per le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2020 in onda stasera, martedì 17 novembre 2020 su Real Time alle ore 21.20.

Il pubblico che ha seguito il docureality che si basa sul matrimonio fra ragazzi e ragazze che mai si sono visti prima di arrivare all'altare (la compatibilità di coppia è decisa dagli esperti) ora saprà chi divorzierà e chi invece proseguirà il matrimonio.

Matrimonio a prima vista 2020, Luca sorprende Giorgia senza fede al dito: "E' motivo per dirti di no". Fan in ansia per la scelta finale

Secondo le anticipazioni, dopo sette puntate frizzanti e di grande interesse, saranno due le coppie che si separeranno, mentre una dirà "si". Questa sarebbe quella formata da Luca Cantiano e Giorgia Pantini, i due laziali che hanno dimostrato un buon affiatamento fin dall'avvio, mentre viene dato per certo il "no" di Gianluca e Sitara (sempre conflittuali) e anche quello fra Nicole e Andrea, Su quest'ultima coppia, i rumors della vigilia pongono qualche riserva, ma in caso di conferma appare comunque breve il loro percorso insieme viste le numerose incomprensioni dimostrate e con il ristoratore pesarese che ha detto apertamente di non apprezzare l'aspetto fisico della moglie di Milano.

Sembra tutto scontato insomma, facile anticipare ciò che succederà stasera ma Matrimonio a prima vista 2020 ci ha comunque riservato colpi di scena. Vedremo tra poche ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.