Grande Fratello Vip, Enock Barwuah smentisce ancora il bacio a Selvaggia Roma. Lei lo umilia: "Non hai le p***e" | Video

Che Selvaggia Roma potesse creare subito scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip lo si sapeva. Ma di certo non fino a questo punto. Soprattutto Enock Barwuah ha pagato le conseguenze di questo ingresso, dovendosi trovare a smentire un presunto bacio dato a Selvaggia Roma quando era già fidanzato con l'attuale compagno.

"Non ci sto a farmi passare per matta - ha sottolineato la Roma in un filmato mandato in onda - sei uno sfigato che non hai le pa**e per dire la verità". Enock ha provato a spiegare la sua versione dei fatti e ha ribadito di non aver mai baciato la ragazza e di non averla mai invitata in albergo.

Ma Selvaggia Roma è un fiume in piena e conferma: "Non hai le pa**e". Insomma, la bomba è stata lanciata e ora vedremo quali saranno le conseguenze.

