Le Iene, viaggio nella body modification. Lingue tagliate in due e tatuaggi negli occhi: le anticipazioni | Video

Un viaggio nella body modification andrà in onda martedì 17 novembre a Le Iene. Nella puntata che sarà come sempre trasmessa su Italia1 dalle 21,10 Andrea Agresti verificherà di persona le scelte di queste persone, con corpi alterati deliberatamente senza alcuna ragione medica, solo per questioni estetiche. Un principio che sta prendendo sempre più piede tra i giovani.

Corpi modificati, il viaggio de Le Iene

L'inviato de Le Iene incontrerà dunque chi ha segni molto particolari come l'eyeball tattoo, il tatuaggio nella parte bianca degli occhi, o la split tongue, ovvero la lingua tagliata in due, con le due parti che si muovono autonomamente. Giovani che hanno fatto scelte particolari. E Agresti è andato a capire meglio cosa abbia spinto queste persone ad assumere determinate decisioni. Appuntamento martedì 17 novembre a Le Iene dalle 21.10 su Italia1.

