Grande Fratello Vip, Dayane Mello a Elisabetta Gregoraci: "Hai solo sposato un miliardario". La replica: "Brutta cosa l'invidia" | Video

16 novembre 2020 a

a

a

Momento di grande tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata di lunedì 16 novembre è stato mandato in onda un filmato in cui Dayane Mello spara a zero su Elisabetta Gregoraci: "Non sa fare niente, ha solo sposato un miliardario".

Il rapporto ormai tra la top model brasiliana e la showgirl è ridotto ai minimi termini, così come quello con il resto dei concorenti.

Nella puntata di lunedì appunto è arrivata la resa dei conti, con la Mello e la Gregoraci che si sono confrontate proprio sullo sfogo notturno della top model relativamente al matrimonio con Briatore. "Sei un pochettino gelosa cara Dayane", ha attaccato Elisabetta.

"Se vuoi ti dico che ho fatto tante cose in tv, ma non ne ho bisogno", ha aggiunto. "Ho sposato un uomo facoltoso - ha detto ancora la Gregoraci - e allora? E' una colpa?". "Brutta cosa l'invidia", ha concluso l'ex lady Briatore. Ma ormai è guerra tra le due donne, una frattura destinata a non ricomporsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.