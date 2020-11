Amici 2020, Giulia entra nella casetta e confida a Maria De Filippi: "Mi piace un ragazzo, ma lui è innamorato di Martina" | Video

16 novembre 2020 a

Sono state la cantante Arianna e la ballerina Giulia le prime concorrenti ad entrare nella casa di Amici 2020, dove gli allievi resteranno 24 ore su 24 per tutta la durata del programma. I ragazzi non riceveranno visite e dovranno prepararsi da mangiare da soli: quest'ultimo aspetto dovuto all'emergenza Covid. Arianna e Giulia sono davvero entusiaste per questo sogno che si è avverato. Arianna ha subito telefonato alla madre, facendogli in un primo momento uno scherzo fingendo di non essere stata ammessa. Poi l'esplosione di gioia. Anche la ballerina Giulia ha destato molta simpatia al suo ingresso.

Giulia entra nella casa

Giulia infatti ha conquistato tutti con la sua risata contagiosa. Poi ha affermato: "Avrei dei peluche per dormire ma non so se voglio tirarli fuori - ha spiegato - già sembro infantile se dormo anche con gli orsacchiotti". Poi la confessione a Maria De Filippi: "Vorrei abbracciare tutti, tranne uno - ha rivelato riferendosi a un ragazzo che le piace - vorrei farmi desiderare. Ma tanto lui è innamorato di Martina". "Ma perché sei convinta?", le chiede Maria. "Certo, te l'ho detto che sono sfig**a", ha replicato ancora Giulia sorridendo. Con lei ne vedremo delle belle.

