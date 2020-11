Stasera in tv 16 novembre, su La7 torna Otto e Mezzo: gli ospiti di Lilli Gruber e le anticipazioni

16 novembre 2020 a

Riprende stasera in tv, 16 novembre, l'appuntamento quotidiano con Otto e Mezzo, il programma di approfondimento condotto su La7 da Lilli Gruber. Si inizia alle 20.30, naturalmente per parlare, come sempre negli ultimi mesi, di Covid e di politica. Gli ospiti della puntata saranno: il noto imprenditore Riccardo Illy; il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti; il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi; la giornalista della Rai, Mariolina Sattanino. Nella giornata di domenica è diventata ancora più pesante la polemica tra Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e Luigi Di Maio, ministro degli esteri. Durissime le parole usate dal presidente della Regione durante Che tempo che fa.

