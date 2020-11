Amici 2020, Letizia stupisce nel canto lirico. E la giudice Arisa le dà il banco entusiasta: "Godo" | Video

16 novembre 2020 a

Clamorosa esibizione della cantante lirica Letizia nella prima puntata del day time di Amici 2020 in onda su Italia1. La giovane ha interpretato Aria della regina della notte, da Il flauto magico di Mozart e ha letteralmente incantato i giudici. Su tutti la new entry Arisa, che ha ammesso alla conduttrice Maria De Filippi: "Godo".

L'esibizione di Letizia

Inevitabile la risata della conduttrice. Arisa ha poi annunciato alla concorrente: "Se ti do il banco? Ma te lo do uno grosso così", ha affermato la sempre simpatica cantante. Letizia prima di sedere sul nuovo banco della scuola, ha ricevuto anche i complimenti di Diana Del Bufalo: "Mia madre fa la cantante lirica e ho capito sinceramente quanto sei brava", ha sottolineato l'attrice ex concorrente di Amici.

